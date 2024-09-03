نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرمين لوبيز: كان عاما لا يصدق بالنسبة لي وسأواصل القتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف فيرمين لوبيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا الأولمبي، عن سعادته الكبيرة بعدما قدم موسم رائع على المستوى المحلي والدولي مع منتخب بلاده.

حيث توج منتخب إسبانيا الأولمبي بقيادة فيرمين لوبيز، ببطولة أولمبياد باريس 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الفرنسي.

فيرمين لوبيز يتحدث عن مشواره مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس

وقال فيرمين لوبيز، في تصريحات له منذ قليل:" لقد كان عامًا لا يصدق. لقد لعبت في الفريق الأول لبرشلونة وفزت بالبطولة الأوروبية والأولمبية. إن التتويج بالبطولات، والحصول على الميدالية وتمثيل إسبانيا، كلها لحظات لا تُنسى وسأحملها معي إلى الأبد".

وأضاف:" عائلتي، عندما تحدث لنا مثل هذه الأشياء، ننظر إلى كل ما مررنا به، والرحلة التي كان علينا القيام بها للوصول إلى هنا. كل ما فعلوه من أجلي هو أمر مثير للإعجاب. أنا سعيد جدًا بتحقيق هذه الأشياء وأنهم يستطيعون الاستمتاع بها أيضًا.

وأشار:" كان يريد مسئولي برشلونة، أن أستمر في برشلونة B، ولكن قلت للنادي أنني ربما أرغب في اتخاذ خطوة أبعد. ذهبت إلى هناك في الأسبوع الأول وتدربت. سارت الأمور على ما يرام ولاحظني تشافي ومنحني الفرص. حاولت الاستفادة منها حتى أصبحت رسميًا لاعبًا في الفريق الأول".

واستكمل:" لقد كانت لا ماسيا بمثابة بيتي الثاني عمليًا. لا ماسيا تأتي دائمًا عندما يحتاجها الفريق. وأعتقد أننا الآن لدينا جيل جيد جدًا. أتمنى أن نتمكن من تحقيق أشياء عظيمة في النادي.

ثم أتم:" لقد قضيت عامي الأول في النخبة وحققت كل هذه الأشياء، وكنت في الفريق الأول بنادي برشلونة، وما فعلته مع المنتخب الإسباني، والآن علي فقط أن أواصل العمل والقتال.