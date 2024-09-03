نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسن اقتصادي واستقرار رياضي.. لابورتا يكشف عن خطط برشلونة في مؤتمر صحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الثلاثاء، للحديث عن الوضع الحالي للنادي.

وتحدث لابورتا عن خطط برشلونة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى توضيح العديد من الأمور والرد على التساؤلات حول رحيل بعض اللاعبين.

تصريحات لابورتا في المؤتمر الصحفي

وقال رئيس البارسا:" عقد رعاية نايكي لبرشلونة سيكون الأعلى عالميًا."



وتابع:" النادي يشهد تحسنًا على المستويات الاقتصادية والتجارية والرياضية."



وأشار:" نحن نرحب بالنقد البناء، لكننا نرفض أي انتقادات تهدف إلى زعزعة استقرار النادي."



وشدد خوان لابورتا:" قضية نيغريرا تظهر فقط عندما نحقق الانتصارات."



واردف:" نأمل في العودة إلى ملعب كامب نو بحلول نهاية هذا العام."



وزاد:" نحن سعداء بوجود المدرب هانز فليك، فهو محترف للغاية."



وتحدث عن ديكو قائلا:" نثمّن عمل ديكو، الذي كان له دور في تعيين فليك مدربًا للفريق، وهو من تولى مسؤولية التعاقد مع داني أولمو."



ونبه:" مع انضمام أولمو، أظهرنا أن برشلونة مستعد للتعاقد مع لاعبين مميزين."



وأعرب:"نحن راضون عن أداء الفريق في سوق الانتقالات الصيفية."

وبخصوص فشل ضم ويليامز، قال: "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقنا."



وقال:" مارك برنال سيعود أقوى بعد تعافيه من الإصابة ونتوقع عودة فرينكي دي يونغ بعد التوقف الدولي.".



وتابع:" قمنا بخفض الرواتب بمقدار 180 مليون يورو."



وعن رحيل جوندوجان:" إنه لاعب رائع، ورحيله كان له فوائد رياضية واقتصادية."



وأشار:" لم نرغب في بيع كريستنسن ورونالد أراوخو وهناك 60 مليون يورو تفصلنا عن العودة إلى قاعدة 1-1، ونتوقع تحقيق ذلك في شهر أكتوبر."



وزاد:" سيتم تسجيل داني أولمو بشكل طبيعي قبل فترة الشتاء، مما يوفر مساحة للتسجيل."

وأختتم:" أشكر تشافي على جهوده خلال فترة صعبة مع النادي، وفليك يدرك أن أكاديمية لاماسيا هي كنز برشلونة.