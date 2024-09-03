نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لابورتا يثير غضب جماهير ريال مدريد بتصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن بداية الموسم وأداء فيلك وعلاقته بنادي ريال مدريد والمشاكل الاقتصادية في تصريحات صحفية.

لابورتا يصف ريال مدريد بالمثال سيء

حقق فريق برشلونة أربع انتصارات متتالية في أول اربع جولات، جعلته يتصدر ترتيب الدوري الاسباني بعد تعثر ريال مدريد بتعادلين من اربع مباريات.

أعلن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية عن التعاقد مع اولمو قادم من لايبزيج، ورحيل الكاى جوندوجان بسبب المشاكل الاقتصادية التي بالنادي.

‏بدأ حديثه بالمشاكل الاقتصادية قال: لم نرغب في بيع كريستنسن أو أراوخو. نحن نادي يشتري ولا نبيع اللاعبين الكبار الذين لدينا، ينقصنا 60 مليون يورو للوصول إلى قاعدة 1:1. أثق أننا سنحقق ذلك في شهر أكتوبر، ورحيل جوندوجان كان حل مادي

أتم حديثه عن ريال مدريد: العلاقات مع الريال سيئة، انهم يلجؤون إلى قضية نيغريرا وهذا أمر غير مقبول، فليفعلوا ما يؤمنون به، وسنفعل ما نؤمن به.

