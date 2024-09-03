نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر رفض ضمه.. الزمالك ينهي اتفاقه مع ثاني صفقاته الصيفية من الدوري السويدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولو نادي الزمالك في حسم اتفاقهم النهائي، لضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بعد حل أزمة إيقاف القيد.

وتلقى الفارس الأبيض، خطابات رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء، بعد تسديد بعض الغرامات التي تخص مستحقات اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق ومساعدي فييرا.

- الزمالك يتفق مع عمر فرج

ووصل مسؤولي نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الدولي الفلسطيني، عمر فرج، لاعب فريق أيك السويدي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق الطرفين على ضم اللاعب وتقسيط قيمة الصفقة وهو ما وافق عليه مسؤولي الفريق السويدي وتم إرسال العقود، حيث سافر اللاعب للانضمام إلى معسكر المنتخب الفلسطيني للمشاركة في منافسات كأس آسيا.

حيث سيتواجد اللاعب في مصر عقب انتهاء تواجده داخل معسكر الفدائيين، لتوقيع العقود رسميا.

وأعلن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، التعاقد مع المغربي محمود بنتايك، كأول صفقات القلعة البيضاء في الميركاتو الجاري.