نتائج منتخب مصر في "ضربة البداية" بتصفيات أمم إفريقيا قبل مواجهة كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح منتخب مصر الأول بقيادة مدربه حسام حسن مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، بمواجهة قوية ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

ومن المقرر إقامة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء الجمعة 6 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معهما أيضًا بوتسوانا وموريتانيا.

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا وتصدر المجموعة الثالثة والمنافسة مبكرًا على بطاقة التأهل لنهائيات البطولة القارية في المغرب.

نتائج منتخب مصر في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا

وعلى مدار تاريخ مشاركاته في تصفيات أمم إفريقيا حقق منتخب مصر نتائج متفاوتة في ضربة البداية بالتصفيات ما بين انتصارات مدوية واخفاقات محدودة وغير مؤثرة ونجح في المشاركة البطولة 26 مرة وحصد اللقب 7 مرات عبر تاريخه.

تأهل مباشر وانسحابات متكررة

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا 1957، 1959 مباشرة بسبب عدم وجود تصفيات قبل البطولة وقتها، بينما صعد لنهائيات 1962 باعتباره حامل لقب البطولة.

بينما صعد منتخبنا الوطني لنهائيات 1963 بعد انسحاب أوغندا من مواجهته في التصفيات الأفريقية، وانسحب الفراعنة من تصفيات نسخة البطولة عام 1965، بينما افتتح مشوار تصفيات أمم إفريقيا 1968 بالتعادل مع ليبيا 2-2 ولكن انسحب الفراعنة من التصفيات بسبب حرب الأيام الستة وقتها.

تفوق في السبعينيات والثمانينات

شهدت فترتي السبعينيات والثمانينات تفوق لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا حيث لم يغيب عن البطولة سوى 3 مرات في تلك الفترتين، وفي تصفيات 1970 تأهل منتخبنا من الدور الأول بعد انسحاب الصومال وفي الدور الثاني من التصفيات فاز على الجزائر 2-1 في مجموع المباراتين وتأهل لنهائيات البطولة.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 1972 بالفوز على المغرب 3-0، بينما لم يخوض التصفيات في نسخة 1974 وتأهل مباشرة باعتباره حامل اللقب، واستهل مشواره في تصفيات نسخة 1976 بالفوز على بوروندي بثلاثية نظيفة.

أما في تصفيات كأس أمم إفريقيا 1978 بدأ منتخب مصر مشواره بالتعادل مع منتخب تونس 2-2، وفي نسخة 1980 تأهل من الدور الأول بعد انسحاب منتخب الصومال.

وحقق منتخب مصر فوز كاسح على حساب نظيره الكيني بنتيجة 5 – 3 في مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 1982، بينما خسر أمام الكونغو 2-0 في افتتاح تصفيات نسخة 1984، وتأهل لنسخة 1986 باعتباره المستضيف، ونسخة 1988 باعتباره حامل اللقب.

نتائج سلبية في ضربة البداية بالتسعينيات

بينما جاءت نتائج ضربة البداية في فترة التسعينيات سلبية، حيث خسر أمام أثيوبيا 1-0 في افتتاح مشواره بتصفيات نسخة 1990، وثأر لهزيمته في افتتاح تصفيات 1992 بالفوز على نظيره الإثيوبي 2-0، وخسر من مالاوي 1-0 في مستهل مشواره بتصفيات 1994.

وحقق تعادلين في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا في نسختي 1996، 1998 أمام السودان سلبيًا، والتعادل 1-1 مع المغرب على الترتيب واستطاع التأهل في النسختين وحصد لقب الأخيرة.

نتائج مصر في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا بالألفية الثالثة

تأهل منتخب مصر لنسخة 2000 من بطولة أمم إفريقيا باعتباره حامل اللقب، بينما افتتح مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2002 بالفوز على كوت ديفوار 1-0، فيما خسر أمام مدغشقر بنفس النتيجة في بداية مشواره بتصفيات 2004.

واستهل مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2006 بالفوز خارج ملعبه على السودان 3-0، وحقق انتصارا عريضا على بوروندي في افتتاح مشوار تصفيات 2008 بنتيجة 4-1، ثم فاز على الكونغو 2-1 في ضربة البداية بتصفيات 2010.

وفي تصفيات أمم إفريقيا 2012 تعادل مع سيراليون 1-1 في بداية مشواره بالتصفيات، فيما خسر أمام إفريقيا الوسطى بالقاهرة في انطلاقة مشوار تصفيات 2013، وخسر من السنغال 2-0 في افتتاح مبارياته بتصفيات نسخة 2015 وفشل في التأهل بالثلاث نسخ.

استهل الفراعنة تصفيات أمم إفريقيا 2017 بالفوز على تنزانيا 1-0، بينما خسر بالنتيجة ذاتها من تونس في ضربة البداية بتصفيات 2019، وتعادل مع كينيا في مستهل مشواره بتصفيات 2021 بنتيجة 1-1، وأخيرًا فاز على غينيا 1-0 في بداية تصفيات 2023.

