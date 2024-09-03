نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة كاب فيردي.. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة قوية ضد منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 مع منتخبات كاب فيردي، بوتسوانا وموريتانيا.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء الجمعة 6 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لقيادة الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في تصفيات أمم إفريقيا.

أرقام محمد صلاح في تصفيات أمم إفريقيا 2025

محمد صلاح خاض 25 مباراة مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا وقاد الفراعنة للتأهل للنهائيات في 4 نسخ للبطولة ولكن لم يتوج بلقب البطولة القارية مع منتخبنا الوطني.

وسجل محمد صلاح 18 هدفًا خلال مبارياته مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا، بينما أرسل 9 تمريرات حاسمة وحصل على بطاقة صفراء وحيدة في إجمالي دقائق لعب (2210 دقيقة).

وإجمالًا، شارك محمد صلاح في 98 مباراة مع منتخب مصر في مختلف البطولات وسجل 55 هدفًا منها هدفين في بطولة كأس العالم، بينما أرسل 33 تمريرة حاسمة لزملائه.