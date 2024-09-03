نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

وستنطلق مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، يوم 10 سبتمبر الجاري الموافق الثلاثاء المقبل.

البحرين ضد اليابان، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

19:00 السعودية 20:00 الإمارات.

الكويت - العراق، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

21:00 السعودية 22:00 الإمارات.

كوريا الشمالية - قطر، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

15:00 السعودية 16:00 الإمارات.

إندونيسيا - أستراليا، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

15:00 السعودية 16:00 الإمارات

فلسطين - الأردن، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

17:00 السعودية 18:00 الإمارات.

قيرغيزستان - أوزبكستان، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

17:00 السعودية 18:00 الإمارات.

الإمارات - إيران، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

19:00 السعودية 20:00 الإمارات.

الصين - السعودية، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

15:00 السعودية 16:00 الإمارات

عمان - كوريا الجنوبيةالثلاثاء 10 سبتمبر 2024

17:00 السعودية 18:00 الإمارات-مجمع السلطان قابوس الرياضي

