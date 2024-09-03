نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف سبب رحيل أوباما ومفاحأة كبرى عن إيقاف القيد من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وتحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تطورات حل أزمة إيقاف قيد الفريق في الموسم الحالي، ودفع مبالغ ضخمة لرفع العقوبة وضم صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصلت إدارة الفارس الأبيض، لاتفاق مع العديد من الاعبين على جدولة مستحقاتهم المتأخرة، وأولهم المهاجم المغربي خالد بو طيب.

- أحمد سالم يتحدث عن فك القيد وموقف أوباما

وأكد سالم في تصريحات تليفزيونية:" أتمنى أن يكون خل أزمة إيقاف القيد هو الأخير للفريق وتجنب هذه العقوبة من جديد رغم وجود ملفات لا زالت مفتوحة في هذا الأمر".

وتابع:" نسعى لتسجيل صفقات جديدة في الوقت الحالي، تجنبا لأي إيقاف قيد بسبب المستحقات الطائلة من مجالس نادي الزمالك السابقة".

وواصل:" لا توجد أي أزمة ضخمة كما تم نشره بين عبد الواحد السيد وأحمد سليمان، كل الأمر كان اختلاف في وجهات النظر".

وأشار عن رحيل أوباما:" أوباما لاعب كبير وسيظل رمز للزمالك ورحيله لا يعني وجود أزمة ولكن قررنا فرض سقف جديد للرواتب".

وأختتم:" عرضنا علي كل الاعبين هذا الأمر من يريد البقاء سيوافق ومن لا يوافق سيكون حر في قراراه لن نمنع أحد".

