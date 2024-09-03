انت الأن تتابع خبر ضحية الهلال يستعير مهاجم النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال هناك انتقالات بين اللاعبين تتم في السعودية سواء كانوا لاعبين محليين أو لاعبين محترفين،وكان نادي ضمك السعودي قد استعار مهاجم نادي النصر من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وافق نادي النصر على إعارة مهاجمه مشاري النمر إلى صفوف نادي ضمك السعودي لمدة موسم واحد،وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،يأتي ذلك قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي،حيث قرر النصر إعارة لاعبه الذي لم يشارك بصفة مستمرة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي للفريق لويس كاسترو.

وكان ضمك قد تقدم بطلب لإستعارة النمر،وقد تم حسم الأمور بسرعة وانهاء الصفقة لصالح ضمك،وقد شارك اللاعب صاحب ال ٢١ عاماً مع النصر في ١٦ مباراة بكافة البطولات منذ تصعيده للفريق الأول،كان أغلبها في الموسم الماضي وقد سجل هدفين وصنع آخر،وقد شارك النمر بديلا لآخر مرة في الموسم الماضي مع النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال،ذلك اللقاء الذي ذهب إلى ركلات الترجيح،وقد أهدر ركلة ترجيحية قبل أن يتوج الهلال باللقب.

يذكر أن نادي ضمن لا يمتلك أي رصيد من النقاط بعد مرور جولتين من الدوري السعودي للمحترفين،حيث خسر اللقاء الأول أمام الخليج بنتيجة ٠/١،ثم خسر في اللقاء الثاني بصعوبة كبيرة أمام الهلال بنتيجة ٢/٣.