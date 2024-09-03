روما يعلن ضم لاعب أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - وقع لاعب أتلتيكو مدريد السابق، الإسباني ماريو هيرموسو، على عقد انضمامه إلى روما، الإثنين، كلاعب حر، لتنتهي بذلك فترة الانتقالات الصيفية المزدحمة للنادي الإيطالي في مركز قلب الدفاع.

وذكر النادي في بيان رسمي" "يسر روما أن يعلن عن التعاقد مع ماريو هيرموسو، المدافع الأعسر والمولود عام 1995، لديه أكثر من 300 مباراة احترافية في مركز قلب الدفاع وأيضًا كظهير أيسر".



ووصل المدافع إلى العاصمة الإيطالية، أمس الأحد، لاجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.



وبعد المباراة التي جمعت روما ويوفنتوس (0-0) في تورينو، أكد الإيطالي دانييلي دي روسي مدرب الفريق الصفقة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع النجم الإسباني عقدًا يمتد حتى عام 2027.

يشار إلى أن هيرموسو سيبدأ في إيطاليا تجربته الأولى خارج إسبانيا، بعدما نشأ في أكاديمية ريال مدريد، ولعب بقميص إسبانيول لموسمين (2017-2019) ولخمسة مواسم أخرى مع "الأتلتي" (2019-2024).