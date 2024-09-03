نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يرتدي قميص أوروجواي للمرة الأخيرة الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الأوروغواياني لويس سواريز الثلاثاء، عن مفاجأة مدوية بإنهاء مسيرته الدولية.

ذكر لاعب إنتر ميامي الأمريكي في بيان رسمي عبر حساب منتخب أوروغواي على إكس أنه قرر اعتزال اللعب الدولي بشكل رسمي.



وقال لويس سواريز: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، أريد أن أكون مرتاحًا حين ألعب مباراتي الأخيرة الجمعة".

وأشار إلى أنه عاش العديد من الأوقات المميزة مع منتخب أوروغواي منذ 2007.

ولن يتمكن لاعب إنتر ميامي الحالي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة السابق من المشاركة في كأس العالم المقبلة 2026.

ويتصدر سواريز قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب أوروغواي برصيد 69 هدفًا.

وأنهى سواريز (37 عامًا) مسيرته الدولية التي حقق خلالها العديد من النجاحات.

وتوّج سواريز مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2011 كما وصل مع أوروغواي إلى نصف نهائي كأس العالم 2010.