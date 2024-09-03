نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب الجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025 وذلك على ملعب أدرار.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في هذا التقرير موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة لهذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة المغرب والجابون بتصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب والجابون في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق والبحرين والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا

وتنقل مباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.