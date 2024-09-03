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أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم أمس الإثنين، إنه سيكون "أول من يرحل" عندما يشعر بأنه ليس أساسيًا سواء لناديه، النصر السعودي، أو لمنتخب "البحارة".

كريستيانو رونالدو: أنا هنا لأكون أساسيًا

وفي مؤتمر صحافي مع المنتخب البرتغالي، قال كريستيانو: "أعرف ما يمكنني القيام به وسأواصل القيام بذلك، أنا إيجابي للغاية بشأن الحاضر، أشعر بسعادة عندما يحين ذلك الوقت، سأتقدم".

وتابع: "سأفكر دائمًا أنني سأكون أساسيًا، لكنني سأحترم دائمًا المدرب، ما دام هناك أخلاقيات مهنية، سأحترم المدربين، إذا لم تكن هناك أخلاقيات، يمكن أن يكون هناك جدل" ما جاء وسط ضحكات.

وقال كريستيانو رونالدو (39 عامًا)، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي النصر السعودي، إنه يشعر بأنه "في حالة جيدة، تقريبًا لائق"، لكنه رفض الإجابة عما إذا كان يريد المشاركة في كأس العالم 2026، قائلًا إنه يتطلع فقط إلى "الاستمتاع باللحظة الحالية" التي يمر بها.



كما قدم قائد منتخب البرتغال تقييمًا إيجابيًا لمشاركة "البحارة" في بطولة "يورو 2024" في ألمانيا، حيث أقصي في ربع النهائي، وقال إن توقعات "كبيرة للغاية" وضعت على عاتق الفريق.

وأضاف: "في رأيي (بطولة أمم أوروبا) لم تكن مخيبة للآمال، كانت جزءًا من نمو الفريق، الذي يجب أن يأخذ وقته، في رأيي، كانت إيجابية، لا أحد يحب أن يخسر، لكن بالنسبة لي لم يكن إخفاقًا، أعتقد أنه كان انتصارًا".

وأضاف: "عندما تسير الأمور على ما يرام، من الصعب أن يحدث تطور، لذلك نتعلم من ذلك، في كرة القدم وفي الحياة، عليك أن تعرف كيف تواجه اللحظات السيئة بالتفاؤل والخفة، هذه هي الحياة".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد مهاجم ريال مدريد السابق أنه "لم يخطر بباله أبدًا" أن يترك المنتخب الوطني بعد بطولة "اليورو"، التي "أعطته دافعًا أكبر للاستمرار".

وفي هذا الصدد، قال: "ستكون هناك مباريات لا أسجل فيها أهدافًا، هذا جزء من الأمر، وليس مشكلة".

كما أكد كريستيانو أنه يحاول "ألا يعيش هاجس التسجيل لأنه سيأتي بشكل طبيعي".

وتبدأ البرتغال، التي يدربها الإسباني روبرتو مارتينيز، مشوارها في دوري الأمم الأوروبية الخميس المقبل أمام كرواتيا التي يقودها لوكا مودريتش، ثم ستلعب الأحد أمام اسكتلندا، وكلاهما على ملعب (إستاد دا لوز) في لشبونة.