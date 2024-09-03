نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الفراعنة عن القناة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في المباراة التي ستجمع المنتخبين يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الرأس الأخضر، بوتسوانا، موريتانيا.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر ضد الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD.