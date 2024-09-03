نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب غينيا الإستوائية، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات غينيا الأستوائية وليبيريا وتوجو.

موعد مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع نظيره غينيا الاستوائية، يوم 5 من شهر سبتمبر الجاري الموافق الخميس المقبل، بمدينة وهران الجزائرية، على ملعب ميلود هدفي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غينيا الاستوائية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.