تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل 6-9-2024 في أولى جولات دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد النني.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه".

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

تذاع مباراة مصر ضد الرأس الأخضر مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.