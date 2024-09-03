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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان وخاصة في الوطن العربي، معرفة مواعيد مواجهات المنتخبات العربية في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات أمم إفريقيا

الخميس 5-9-2024

تونس ضد مدغشقر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجمعة 6-9-2024

مصر ضد الرأس الأخضر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المغرب ضد الجابون – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 7-9-2024

موريتانيا ضد بوتسوانا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الأولى، عبر قنواتها.