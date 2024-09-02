نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع جواو كوستا من روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن الاتفاق السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي روما بشأن التعاقد مع الجناح البرتغالي جواو كوستا.

يقترب النادي السعودي من إتمام صفقة التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا خلال فترة الانتقالات الحالية، مما يعكس استراتيجية الفريق لتعزيز صفوفه بموهبة شابة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة رسميًا في الأيام المقبلة، مما سيعزز طموحات الاتفاق السعودي في المنافسات القادمة.