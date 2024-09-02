نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته مع منتخب فرنسا.. موقف ميندي من المشاركة في مباراة ريال مدريد وسوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع نادي ريال مدريد الإسباني بقلق موقف الفرنسي فيرلاند ميندي، نجم الفريق، فيما يتعلق بإمكانية مشاركته في مباراة الميرنجي ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقد تعرض ميندي لإصابة في ساقه اليمنى خلال تواجده مع منتخب فرنسا، حيث كان يشارك في معسكر الإعداد لمباريات دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا وبلجيكا.

نتيجة لذلك، تم استبعاده من معسكر منتخب فرنسا، ليحل محله لوكاس ديني.

هل يشارك ميندي أمام سوسيداد ؟

وفقًا للصحفية الموثوقة أرانشا رودريجيز من إذاعة كادينا كوبي، فإن الإصابة التي يعاني منها ميندي هي مجرد حمل زائد، مما يعني أنه لن يواجه صعوبة في اللعب ضد ريال سوسيداد.