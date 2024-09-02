نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت مجلة “فرانس فوتبول” التي تقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، موعد الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بها لعام 2024.

موعد إعلان مرشحي الكرة الذهبية

يُعلن أسماء المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024، يوم الأربعاء المقبل والموافق 4 سبتمبر، عند تمام الساعة 6:20 مساءً.

موعد حفل الكرة الذهبية

يقام الحفل الرئيسي لتوزيع جوائز الأفضل، يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتظهر جائزتان جديدتان في حفل نسخة 2024، وهما؛ أفضل مدرب ومدربة بالإضافة إلى الجوائز الأخرى.

ويشهد الحفل توزيع 10 جوائز وهي؛ الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وأفضل فريق في العام للرجال والسيدات، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وكأس كوبا الخاص بأفضل لاعب شاب، وكأس جيرد مولر للهداف وكأس سقراط للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية والمجتمعية وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى.

وحصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، بينما فازت أيتانا بونماتي قائدة وسط برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة.