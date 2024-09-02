نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يويفا يعلن تخفيض أسعار تذاكر المباريات في البطولات الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تخفيض أسعار تذاكر مباريات الجماهير الضيوف في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر لهذا الموسم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي يويفا لجعل المباريات أكثر قابلية للوصول للجماهير وتشجيع الحضور في المدرجات.

وحددت الأسعار القصوى للتذاكر كما يلي:-

– 60 يورو في دوري أبطال أوروبا

- 40 يورو في الدوري الأوروبي

- 20 يورو في دوري المؤتمر

تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه الكثير من المشجعين تحديات اقتصادية، مما يعزز من فرصة حضورهم المباريات وتشجيع فرقهم.

ويأمل يويفا أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الحماس والإقبال على المباريات في البطولات الأوروبية.