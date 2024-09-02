نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال يضم خالد الغنام من الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده مع خالد الغنام جناح الاتفاق وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق الأزرق في الموسم الجاري.

الهلال يتعاقد مع خالد الغنام

أشار نادي الهلال، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إلى التعاقد مع خالد الغنام ليمثل شعار “الزعيم” قادمًا من الاتفاق بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ويأتي تعاقد نادي الهلال، مع خالد الغنام ليكون ضمن الخيارات المحلية في خط الهجوم لدى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

يذكر إن خالد الغنام قد انضم إلى الاتفاق في يناير 2024 قادمًا من النصر، وقد سبق له اللعب لناديي القادسية والفتح.

ويشار إلى إن فترة سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستنتهي اليوم الإثنين 2 سبتمبر.