نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يتمسك بنجم آرسنال ويرفض عرض الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، رفض بشكل قاطع رحيل اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد عن الفريق، مشددًا على أنه "ليس للبيع" وأنه يعد من اللاعبين الأساسيين في خططه.

وأوضحت الصحيفة أن تروسارد، البالغ من العمر 29 عامًا، تلقى عرض إعارة من نادي الاتحاد السعودي بقيمة 5 ملايين يورو، مع شرط شراء إلزامي بقيمة 30 مليون يورو إضافية.

ورغم الإغراءات المالية، رفض النادي والمدرب مناقشة العرض، مؤكدين على أهمية استمرار اللاعب مع الفريق.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على توتنهام هوتسبير في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل من 15 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.