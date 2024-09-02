نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النصر يعلن ضم محمد سيماكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر، بشكل رسمي مساء اليوم الإثنين، عن تعاقده مع محمد سيماكان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني.

ويأتي تعاقد النصر مع جوهرة لايبزيج في ظل اهتمام إدارة الفريق برئاسة مسلي آل معمر بتعزيز المنافسة بقوة على الألقاب المنتظرة.

وكان النصر في محاولات جادة خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع سيماكان من نادي لايبزيج وهو ما نجح فيه وأعلن عنه مساء اليوم.



وأشارت التقارير السعودية إلى أن النصر حصل على توقيع سيماكان مقابل دفع 40 مليون يورو على أن يدفعهم على أربع دفعات بالاتفاق مع النادي الألماني.

وكان يهتم النصر بضم اللاعب السلوفاكي سكرينيار إلا أنه صدم إدارة العالمي برفض الطلب المقدم منهم، ليتجهوا إلى صفقة سيماكان ويحسمونها بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن سيماكان خاض 32 مباراة مع لايبزيج خلال الموسم الماضي في الدوري الألماني.