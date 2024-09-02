نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعاقد مع خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندري وذلك بعقد يمتد لموسمين تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

يسعي المصري في تعزيز صفوفه لاعبين مميزين من أجل المنافسات على البطولات المحلية والافريقية.

ويبلغ خالد الغندور من العمر 30 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم كما يجيد اللعب كذلك في مركز لاعب خط الوسط المحوري " المدافع " وقد سبق للاعب الانضمام لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الاسبق للمنتخب، علمًا بأن اللاعب سبق له اللعب لصفوف فريق اتحاد الشرطة كما انضم كذلك لصفوف المنتخب الأوليمبي المصري.