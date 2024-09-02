نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤكد انتهاء أزمة الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، بالشكر للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ولكل الأطراف التي تدخلت لحل الأزمة مع اللاعب.

حل أزمة الجزيري

أضاف أنه كما أكد أمس انتهاء مشكلة الجزيري، وسيتم صرف المستحقات المتأخرة له وفقًا للاتفاق الذي تم مع اللاعب.

وتابع قائلًا: "صرفنا على فريق الكرة مبلع 550 مليون جنية خلال 10 أشهر، منهم 300 مليون على الغرامات الدولية".

واختتم أمين صندوق نادي الزمالك قائلًا:" جاري تجهيز باقي المستحقات المتأخرة للاعبين حتى يدخل الفريق على الموسم الجديد دون أي مستحقات متأخرة".