نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي لا فوينتي أمام تحدٍ جديد.. كيف يجمع بين بيدري وأولمو في تشكيلة إسبانيا الأساسية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، يواجه تحديًا كبيرًا في محاولته إيجاد طريقة لإشراك بيدري وداني أولمو معًا كأساسيين في تشكيلة المنتخب.

في أولمبياد طوكيو 2021، لعب الثنائي معًا تحت قيادة دي لا فوينتي، حيث شارك بيدري في خط الوسط وأولمو كجناح.

لكن في بطولة اليورو الأخيرة، أصبح بيدري لاعبًا أساسيًا بينما جلس أولمو على مقاعد البدلاء حتى إصابة بيدري.

الآن، يواجه المدرب الإسباني مهمة وضع خطة جديدة تتيح لهما اللعب معًا منذ البداية.