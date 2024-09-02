نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي ينقذ أوسيمين بعد استبعاده من قائمة نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي جالطة سراي التركي، من ضم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، الذي تم استبعاده من قائمة الفريق في الدوري الإيطالي، وبالتالي لن يجد فرصة للعب حتى يناير المقبل.

جالطة سراي يقترب من استعارة أوسيمين

قرر نابولي، استبعاد أوسيمين من قائمته عندما تم إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الأوروبية دون تحديد أوسيمين لمصيره بعد تلقيه عرضين من تشيلسي وأهلي جدة.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع “إكس”، إن نادي جالطة سراي اتفق مع نابولي على ضم فيكتور أوسيمين في صفقة إعارة لا تتضمن أي خيار إلزامي لشراء اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

وأشار رومانو إلى أن جالطة سراي سيدفع 9 أو 10 ملايين يورو كراتب للاعب أوسيمين حتى نهاية فترة إعارته في الصيف المقبل.

وذكر المصدر نفسه أن وفد من جالطة سراي سيتواجد في نابولي، للحصول على الضوء الأخضر من أوسيمين.