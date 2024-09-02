نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الهلال يعلن ضم ماركوس ليوناردو من بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال رسميًا، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

ويهتم الهلال بالتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز فريقه بالصفقات المميزة للمنافسة بقوة على الألقاب المختلفة خلال الموسم الحالي.

تفاصيل تعاقد الهلال مع ماركوس ليوناردو

وتشير التقارير إلى أن ليوناردو وقع على عقود انضمامه إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو، على أن يحصل راتب صافٍ قدره 5 ملايين يورو بالإضافة إلى الإضافات.

يذكر أنه من المقرر أن يحصل ماركوس ليوناردو على القميص رقم 11 مع نادي الهلال الذي وقع على عقود انضمامه له مقابل خمس سنوات.