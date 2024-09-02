نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالجولة 5 من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي جيرونا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالجولة 5 من الدوري الإسباني والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالجولة 5 من الدوري الإسباني

وتلعب مباراة برشلونة وجيرونا مساء يوم الأحد القادم والموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة الخامسة على ملعب مونتيليفي في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

يذكر أن مباراة برشلونة ضد جيرونا ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.