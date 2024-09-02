نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى ريال مدريد تكتظ بالإصابات.. 6 لاعبين خارج الخدمة وآخرهم سيبايوس وميندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مستشفى ريال مدريد ازدحامًا متزايدًا مع انضمام 6 لاعبين إلى قائمة المصابين، وهم جود بيلينجهام، كامافينجا، ميندي، سيبايوس، ديفيد ألابا، وجوان مارتينيز.

وكانت آخر الإصابات التي أعلن عنها النادي الملكي تتعلق بداني سيبايوس، الذي تعرض لالتواء من الدرجة الثالثة يؤثر على أربطة كاحله الأيمن.

كما تم استبعاد ميندي من قائمة منتخب فرنسا بسبب إصابته، مما يزيد من متاعب الفريق.

ويلتقي ريال مدريد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بنظيره ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 14 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.