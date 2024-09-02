تريزيجيه يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى الريان القطري

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أحمد جودة - القاهرة - اجتاز محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، الفحص الطبي الذي خضع له في قطر تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الريان، هذا الصيف.

تريزيجيه في قطر للانضمام إلى الريان

وصل محمود ترزيجيه، في الساعات القليلة الماضية، إلى دولة قطر من أجل استكمال إجراءات انتقاله لصفوف نادي الريان.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن محمود حسن تريزيجيه قد اجتاز الكشف الطبي بنجاح تمهيدًا للانضمام لنادي الريان القطري.

واتفق نادي الريان القطري، مع نظيره طرابزون التركي على التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر إن نادي الريان يعد أولى محطات تريزيجيه في الخليج بعد احترافية طويلة في أوروبا حيث مثل أندية أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي، وقاسم باشا وأسطنبول باشاك شهير وطرابزون في تركيا.