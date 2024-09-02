نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يحسم صفقة هداف بورتو بعد فشل ضم تروسارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الجناح البرازيلي جالينو لاعب بورتو البرتغالي، دائرة اهتمامات الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي لضم جالينو بمقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلي 5 ملايين يورو امتيازات.

وأضافت أن النادي السعودي قد حسم صفقة الجناح البرازيلي، للاستفادة بخدماته خلال المنافسات القادمة بعد التوصل لاتفاق مع بورتو.

اتحاد جدة في طريقه لضم البرازيلي جالينو

وأكدت التقارير، أن ارسنال الإنجليزي رفض العرض المقدم من عميد الأندية السعودية لضم الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد.

وانتقل ويندرسون جالينو إلي صفوف بورتو عام 2022 قادما من سبورتينغ براغا البرتغالي بمقابل 9.2 مليون يورو.

وشارك الجناح البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما، الموسم الحالي، مع الفريق البرتغالي في 4 مباريات، أحرز خلالهم 3 أهداف

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره الوحدة يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساءا علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري السعودي " روشن"