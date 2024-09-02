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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الكونفدرالية العربية لرياضة صيد الأسماك التابعة لجامعة الدول العربية، قرارًا بتعيين المهندس أكرم ميسرة أمينًا عامًا للكونفدرالية اعتبارًا من سبتمبر الجاري.

ميسرة أمينًا عامًا للكونفدرالية العربية لصيد الأسماك

أعرب المهندس ميسرة عن عميق شكره لرئيس الفيدرالية الكيميائي مختار حسين، مؤكدًا على مواصلة العمل لتطوير رياضة صيد الأسماك بالوطن العربي وزيادة عدد المنتخبات والبطولات.

ويعد ميسرة الحكم الدولي العربي الوحيد في صيد الأسماك، وعضو مجلس إدارة سابق بالاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك ومسئول نشاط الصيد بنادي شرم الشيخ الرياضي.