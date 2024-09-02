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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: مبابي يفتتح أهدافه في الليجا وليكيب تعلق على انطلاقة باريس سان جيرمان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 02-09- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت:
- ضد روما مع اللاعبين الجدد هذا لم يكن كافيا"
- توقفت المكابح
- الاربع الاوائل: انتر، يوفي،تورينو واودينيزي
- الميلان يقف خلف فونسيكا: على ثيو ولياو الاستيقاظ
- انتصار لوكلير في مونزا
- فرحة التيفوزي
- اللون الاحمر طغى بقوة
كورييري ديلو سبورت
- قلب الاسد
- لوكلير يقود فيراري للفوز في مونزا
- روما يعرقل موتا واليوفي والشيء الايجابي هو كوني
- فونسيكا يغرق: الميلان في الجحيم
- لوكاكو ينقذ نابولي
ماركا
- ريال مدريد 2-0 ريال بيتيس
- ثنائية مبابي
- لقد ظهر
- جيرونا 2-0 اشبيلية
- كاستريلو يكرر الجحيملوكلير يخطف الفوز للفيراري في مونزا
آس
- ريال مدريد 2-0 ريال بيتيس
- مبابي هنا
- جيرونا 2-0 اشبيلية
- ماركيز يبعث من جديد
- كاستريلو بالجلد الاسود
- نشوة فوز الفيراري في مونزا
- بادوسا إلى ربع النهائي
موندو ديبورتيفو
- فليك ينفض الغبار
- مارك ماركيز يصل إلى الاعلى
- ثنائية لمبابي امام بيتيس
- جيرونا يتفوق على اشبيلية
- بادوسا إلى ربع نهائي بطولة اميركا
ليكيب
- الالعاب البارالمبية الذهب للتفاخر
- ليل 1-3 باريس سان جيرمان
- باريس الوحيد في الصدارة
- لوكلير يفوز في مونزا
- ثنائية لمبابي للانطلاق
بيلد
- فجأة مولر يحيي فان غال على الهواء
ذا صن
- جسد مو صلاح يفعلها بشكل افضل
- احصائيات مخيفة تظهر لماذا محمد صلاح هو ملك اولد ترافورد حيث يستمر النجم المصري في زيادة معاناة لجماهير اليونايتد