منتخب إنجلترا يتلقى ضربة موجعة قبل مباراتي إيرلندا وفنلندا

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين، انضمام لاعب وسط فريقه فيل فودن إلى تشكيلة إنجلترا لخوض مباراتي إيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب شعوره بالتعب.

وشارك اللاعب (24 عامًا)، والذي استدعاه لي كارسلي مدرب إنجلترا المؤقت لخوض مباراة إيرلندا في دبلن في السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري ومباراة فنلندا على إستاد ويمبلي بعدها بثلاثة أيام، في مباراة واحدة فقط مع سيتي هذا الموسم كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام تشيلسي قبل أسبوعين.



وقال غوارديولا حينما سُئل عن انضمام فودن لتشكيلة إنجلترا "لا أعتقد ذلك الآن. أظن أنه لن ينضم ولكنني لا أعرف. لا يشعر بأنه على ما يرام. ولكن المنتخبات الوطنية هي التي تقرر ذلك".

وشارك فودن في 41 مباراة دولية مع إنجلترا وبدأ أساسيا في جميع مباريات بلاده ببطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا.