نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع نجم أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب اتحاد جدة السعودي في تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي المزثوق فابريزيو رومانو، فإن اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي لنادي لأرسنال الإنجليزي لضم الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف أن عميد الأندية السعودية ارسل عرض صباح اليوم لشراء لياندرو تروسارد بقيمة 35 مليون يورو.

اتحاد جدة يرغب في ضم لياندرو تروسارد

وانتقل الجناح البلجيكي البالغ من العمر 29 عاما، إلي صفوف الجانرز صيف 2023، قادما من برايتون بمقابل 24 مليون يورو.

وشارك تروسارد مع أرسنال الموسم الماضي في 46 مباراة، أحرز خلالهم 16 هدف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

