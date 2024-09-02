نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك.. مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي رفع إيقاف القيد على نادي الزمالك، في تحديثه اليوم الإثنين.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تحديثه اليوم، عبر موقعه الرسمي رفع إيقاف القيد على النادي الأبيض.

رفع إيقاف القيد عن الزمالك

وشهد التحديث الأخير لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادى الزمالك.

وكان الزمالك قد أتم التسوية مع مساعدي فيريرا وأتشامبونج في الفترة الأخيرة.

وتعاقد الزمالك مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية في شراء اللاعب.