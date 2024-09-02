نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالكاو يسجل أول أهدافه مع ميوناريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المهاجم المخضرم راداميل فالكاو جارسيا، الصفقة الأكثر صدى في النصف الثاني من الدوري الكولومبي لكرة القدم، فجر اليوم أول أهدافه مع فريقه الجديد، ميوناريوس، الذي سحق نظيره باتريوتاس (3-0).

فالكاو يسجل أول أهدافه مع ميوناريوس

ودخل "النمر" فالكاو، الذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، الملعب في الشوط الثاني، وبعدها بدقائق نجح في تسجيل هدف فريقه الثاني.

وانتقل فالكاو، 38 عاما، لصفوف ميوناريوس في 20 يونيو/حزيران الماضي، قادما من رايو فاليكانو الإسباني.

وخلال احتفاله بالهدف، خصص فالكاو، مهاجم موناكو وأتلتيكو مدريد وبورتو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وجالاتا سراي وريفر بليت السابق، الهدف للمشجع خافيير أكوستا، صاحب ال36 عاما، والذي تعرض للقتل الرحيم الجمعة الماضي؛ بسبب معاناته من مرض تنكسي خطير.

بهذا الانتصار حصد ميوناريوس، نقطته العاشرة ليبقى في وسط الجدول، ضمن الجولة الثامنة.

