نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتصدر غلاف الصحف الإنجليزية بعد إثارة الجدل حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثار الدولي المصري محمد صلاح قائد الفراعنة المحترف في نادي ليفربول، الجدل بتصريح مفاجئ، حيث أعلن أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له بقميص الريدز.



وتصدر صلاح عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، بعد هذه التصريحات التي أثارت الكثير من الجدل حول مستقبله مع الفريق الأنجليزي.

صلاح يؤكد عدم وجود مفاوضات لتجديد العقد



ونقلت شبكة "سكاى سبورتس" العالمية تصريح صلاح الذي قال: "هذا الموسم هو الأخير لي في عقدي مع نادي ليفربول، أريد فقط الاستمتاع به".

وأضاف: "لم يتحدث معي أحد في النادي حتى الآن بشأن تمديد عقدي، لذا سألعب موسمي الأخير وسنرى في نهاية الموسم.. الأمر لا يعود لي".



ونشرت صحيفة "الجارديان" عنوانًا يشير إلى تصريح صلاح، حيث جاء فيه: "لم يتحدث معي أحد من النادي"، وفي ذات السياق، كتبت صحيفة "The i" تحت عنوان: "محمد صلاح يقول إنه قد يكون موسمه الأخير في ليفربول".

وذكرت صحيفة سبورت تفس التصريح المتداول لمحمد صلاح، حيث قال لم يتحدث احد معي في ليفربول حول التجديد.

صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد

قاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوز كبير على مانشستر يونايتد، بنتيجة 3-0 على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز لويس دياز هدفين لصالح ليفربول في الشوط الأول من صناعة محمد صلاح، ثم سجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز، رفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، لتصبح شباك الشياطين الحمر هي الأفضل للفرعون المصري.

