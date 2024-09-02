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أحمد جودة - القاهرة - يسير الألماني هانسي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني، بخطي ثابتة رفقة الفريق الكتالوني حتي الآن، حيث حقق 4 انتصارات متتالية وحصد 12 نقطة جعلت البلوجرانا على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت صحفية "موندو ديبورتيفوء" الإسبانية أن المدرب الألماني يملك إجمالي انتصارات في المباريات الأربع الرسمية مع فريق برشلونة، مثلما فعل مع بايرن ميونخ في موسم 19-20.

فليك يحاكي أرقام بايرن ميونخ رفقة برشلونة



‏وأضافت:"لم يتمكن هانسي من الحفاظ على البداية الجيدة لموسم 19-20، إذ خسر في المباراة الخامسة على أرضه أمام باير ليفركوزن بقيادة بيتر بوس (1-2) كما تعرضوا في المباراة السادسة للهزيمة مرة أخرى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ (2-1)".

وحقق الفريق الكتالوني الانتصار في أول 4 جولات في الدوري الإسباني حاصدًا بذلك العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جعلته يتصدر ترتيب الليجا الإسبانية.

