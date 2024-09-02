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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانكو أرماني، حارس مرمى فريق ريفر بليت، اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين بعد استبعاده من قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب ليونيل سكالوني للمباراتين المقبلتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ردًا على سكالوني.. أرماني يعتزل اللعب الدولي

وينضم قرار أرماني (37 عامًا) إلى إعلان أنخل دي ماريا، المتوج بعدة ألقاب مع (الألبيسيليستي) والذي أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا التي أقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة.



وقال أرماني في تصريحات للصحافة عقب تعادل ريفر بليت سلبيًا مع إندبنديينتي: "لقد تحدثت مع سكالوني ومع مارتن توكالي، وهو مدرب حراس المرمى. لقد اكتملت بالفعل دورة مع المنتخب".

وأضاف حارس المرمى الذي لعب 19 مباراة مع "راقصو التانغو" وشارك بانتظام منذ 2018: "في الحقيقة من الصعب بعض الشيء الوصول إلى كأس العالم، كما أن هناك فتية أصغر سنًا يريدون الحصول على فرصة للعب في المنتخب".

وخلال تلك الفترة كان أرماني ضمن الفريق الذي توج بكأس العالم 2022 في قطر، ونسختين من كوبا أمريكا، عامي 2021 و2024، بالإضافة إلى كأس "فيناليسيما" في 2022.

في جميع تلك البطولات كان حارس مرمى "الألبيسيليستي" الأساسي هو إيميليانو "ديبو" مارتينيز. ولعب أرماني مباراة في بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي فازت بها الأرجنتين 4-1 على بوليفيا.

كما لعب أرماني أيضًا في مباراتين في كأس العالم 2018 في روسيا وست مواجهات في كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في البرازيل.

وبعد مشاركته في الفوز ببطولته القارية الثانية مع المنتخب في يوليو/تموز من العام الجاري، تم استبعاد أرماني من قائمة المستدعين لمباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحراس المرمى الذين استدعاهم سكالوني لمباراتي تشيلي وكولومبيا هم "ديبو" مارتينيز لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، وجيرونيمو رولي لاعب أولمبيك الفرنسي، خوان موسو المنضم مؤخرًا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، ووالتر بينيتيز لاعب ايندهوفن الهولندي.

