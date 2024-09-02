نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستُقام في المغرب، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة السمراء.

ويحمل منتخب كوت ديفوار لقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت على أرضه في يناير وفبراير من عام 2024، بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 2-1 على ملعب الحسن واتارا بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، يوم 4 من الشهر الجاري.

حيث سيواجه منتخب جزر القمر ضيفه جامبيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويستعد منتخب تنزانيا لمواجهة نظيره أثيوبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها أن تقام يوم 4 من الش الجاري ، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويواجه المنتخب الليبي الشقيق نظيره الرواندي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم المنتخب السوداني مواجهات يوم 4 سبتمبر الجاري ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا، بمواجهة نظيره النيجر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتذاع جميع المباريات بشكل حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.