نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين بالجولة 3 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بايرن ميونخ لمواجهة ضد هولشتاين كايل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الألماني.

وكان بايرين ميونخ قد تفوق أمام فرايبورغ بثنائية نظيفة، بينما سقط هولشتاين كايل بنتيجة ثنائية نظيفة أمام فولسبورغ.

ويحتل بايرين ميونخ المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين بينما احتل هولشتاين كايل المركز السابع عشر دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني

تنقل مسابقة الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الألماني في مصر والشرق الأوسط.