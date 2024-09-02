نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 40 مليون يورو.. الهلال السعودي يضم مهاجم بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الهلال السعودي صفقة انتقال المهاجم البرازيلي الواعد ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير السعودية، فإن الهلال أتم الاتفاق مع بنفيكا علي ضم مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو بمقابل 40 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن المهاجم البرازيلي سيصل إلي العاصمة الفرنسية "باريس" صباح اليوم الأثنين لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدا للانضمام إلي صفوف الفريق السعودي بشكل رسمي.

الهلال السعودي يضم صفقة هجومية جديدة

وأكدت أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الهلال السعودي لإقناع روي كوستا رئيس بنفيكا بالتخلي عن ماركوس ليوناردو، خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت أن التعاقد مع البرازيلي ليوناردو جاء بناءا علي طلب البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال، لتدعيم مركز الهجوم، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

ومن المقرر الإعلان عن صفقة انتقال ماركوس ليوناردو البالغ من العمر 21 عاما، إلي الزعيم خلال الساعات القادمة.

وانتقل المهاجم البرازيلي إلي صفوف بنفيكا في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من سانتوس بمقابل 18 مليون يورو.

وشارك ليوناردو مع الفريق البرتغالي الموسم الماضي في 21 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف.