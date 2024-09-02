نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد إنتهاء الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب انتهاء مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

حيث نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره ريال بيتيس بهدفين دون رد، سجلهما النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 4 أهداف، ويليه رافينيا صاحب المركز الثاني برصيد 3 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد إنتهاء الجولة الرابعة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 4 أهداف.

2- رافينيا - برشلونة 3 أهداف.

3- كيليان مبابي - ريال مدريد 2.

3- أرنو دانجوما - فياريال 2.

4- داني أولمو - برشلونة 2.

5- اياجو اسباس - سيلتا فيجو 2

6- خوان كروز - ليجانيس 2.

7- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو 2.

8- توني مارتينيز - ألافيس 2.

9- هوجو دورو - فالنسيا 2

10- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو 2.

11- آيوزي بيريز - فياريال 2.

12- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو 2

13- أبيل رويز - جيرونا 2

14- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد 2.

15- ساندرو راميريز - لاس بالماس 2.

16- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 1.