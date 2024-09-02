الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالجولة 4 في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق برينتفورد يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر الحالي بستاد الاتحاد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد

ويحتل المان سيتي المركز الأول ويتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره برينتفورد في المركز السادس برصيد 6 نقاط حيث انتصر مرتين ولم يتعادل وهزم مرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد


تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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