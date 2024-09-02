نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح برشلونة في ضم نجم أتلتيك بيلباو في الصيف المقبل ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تمكن الإسباني نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني من السيطرة لفترة على أنباء سوق الانتقالات في إسبانيا، حيث ارتبط بشكلٍ كبير بالانضمام إلى برشلونة قبل أن يرفض الفرصة ويستمر مع أتلتيك بلباو.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نيكو ويليامز كان قد احتفل بالفوز مع إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية 2024 وكان مرشحًا بقوة للانضمام إلى برشلونة ولكنه لم يتلقى ضمانات معينة من البرسا للانضمام له.



ولفتت التقارير الصحفية أن نيكو ويليامز يمتلك الكثير من الحب لأتلتيك بلباو فهو نادي طفولته وقد قال ذلك خلال مقابلته مع وسائل الإعلام بعد الهزيمة بهدف نظيف على يد أتلتيكو مدريد سجله أنخيل كوريا.



وعند سؤاله عن إمكانية رحيله، قال نيكو ويليامز في تصريحات صحفية: "لقد قلت بالفعل بأنني سعيد هنا، أما الأشياء الأخرى فهي من اختصاص وكيل أعمالي".



واختتم ويليامز تصريحاته قائلا: "لقد قررت أن أواصل هنا لمدة موسم آخر لمواصلة النمو في أتلتيك بلباو، هذا هو الشئ المهم الآن، لقد تلقيت عروضًا ولكنني قررت الاستمرار عامًا آخر".



وأوضحت التقارير الصحفية أن هذا يعني بأن نيكو ويليامز قد يكون متاحًا للرحيل في عام 2025 إذا اتيحت الفرصة المناسبة ويُمكن لهذا أن يُشعل اهتمام برشلونة به مرة أخرى.