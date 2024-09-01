نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يفوز على ليل بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره فريق ليل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وليل

وبدأت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وليل برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان واحتسب الحكم ضربة جزاء لباريس وسددها فيتينها بقوة في الدقيقة 33 وعاد باركولا بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 37 صنع اسينسيو وانتهى الشوط الأول 2/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول ليل تسجيل أول هدف له حتى سجله زيجروفا في الدقيقة 73 صنع بافودي وسجل كولو مواني الهدف الثالث في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب باريس سان جيرمان وليل

ويحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد تسع نقاط بعد تحقيق ثلاثة فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره ليل في المركز السادس برصيد ست نقاط حيث انتصر بمبارتان ولم يتعادل وهزم مرة.