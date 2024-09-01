نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| هل ينتقل صلاح إلى السعودية؟.. رد مفاجئ من أسطورة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق، عن إمكانية رحيل المصري الدولي محمد صلاح نحو الدوري السعودي في الموسم المقبل، إذا اتخذت الإدارة قرارها بعدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

كاراجر: لا أتوقع انتقال صلاح إلى السعودية العام المقبل

قال كاراجر في تصريحاته: "أعتقد أن انتقال صلاح إلى السعودية، أمر غير وارد العام المقبل".

وتابع: “أعتقد أن صلاح مهووس مثل كريستيانو رونالدو بالأرقام القياسية واللعب لفترة طويلة، معظمنا يعتقد أنه عندما تصل إلى 35 عامًا، تكون قد انتهيت من كرة القدم”.

واصل: “لكن الطريقة التي يعتني بها هذا الشاب بنفسه، فهو يتطلع إلى اللعب حتى يبلغ الأربعين من عمره أو أواخر الثلاثينيات على الأقل”.

وأكمل: “صلاح جيد جدًا، إنه يلعب في أفضل دوري حول العالم، لأحد أكبر الأندية، (يمكنه العطاء) سواء لموسم آخر أو موسمين، مثل كيني دالجليش وجيرارد كأفضل اللاعبين الذين لعبوا مع ليفربول".

واختتم: "صلاح ربما أفضل لاعب في مركز الجناح قد رأيناه في الدوري الإنجليزي”.